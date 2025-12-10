سلطات الاحتلال تفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفادت وكالة "صفا"، بأن الاحتلال أفرج عن 5 معتقلين من غزة وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

والأسرى هم: "نبيل محمد مصطفى الهلول 51 عامًا، خضر فتحي نمر عبدالعال 45 عامًا، محمد جميل سليمان العايدي 33 عامًا، أسامة عمر شاكر شلدان، مدحت أحمد محمد السلطان 41 عامًا".

وشهدت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، اعتقال مئات الفلسطينيين من داخل القطاع، فيما أفرج عن عدد منهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأفادت شهادات أسرى أُطلق سراحهم، بتعرضهم لتنكيل واعتداءات وحشية في سجون الاحتلال، فيما مُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى للإطلاع على أوضاعهم.