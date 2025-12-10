بلدية جباليا تحذر من تداعيات عاصفة بايرون على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت بلدية جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، من التداعيات الخطيرة للعاصفة الجوية "بايرون"، التي بدأ تأثيرها الليلة الماضية على قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة الدمار الواسع وحالات النزوح المستمرة.

وقالت البلدية في بيان لها، الأربعاء، إن العاصفة ستستمر لعدة أيام وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة تتجاوز 150 ملمترًا خلال ساعات قصيرة، بحسب وكالة صفا.

وأضافت أن هذا الأمر يستوجب التحذير من تداعيات هذه العاصفة ودعوات للمواطنين باتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية قدر الإمكان.

ودعت البلدية كل الجهات المعنية بالإنسان والبيئة حول العالم بالوقوف على تداعيات ونتائج هذه العاصفة.

وأوضحت أن الخيام غرقت قبل وصولها لذروتها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض القطاع لمنخفض جوي قوي يُغرق خيام الناس ويُعطب محتوياتها.

وأكدت عدم ادخارها أي جهد في سبيل معالجة آثار المنخفض برغم شح الموارد والعجز في معداتها وآلياتها بسبب الحرب.