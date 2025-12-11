وفاة رضيعة في خانيونس جنوب غزة بسبب البرد القارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفيت رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر، اليوم الخميس، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوفيت الطفلة الرضيعة رهف أحمد ناجي أبو جزر، داخل أحد مخيمات النزوح في مواصي خان يونس التي نزحت إليها العائلة من رفح جنوب القطاع.

وتعرضت مئات الخيام للغرق في مواصي رفح وخان يونس وسط انخفاض درجات الحرارة، إثر تواصل سقوط الأمطار.

وأشارت المصادر، إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

وأعلن الدفاع المدني في رفح عن إخلاء 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، ونقل النازحون إلى أماكن أكثر أمانا.

كما سحبت الطواقم مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانات المتوافرة، في جهود مستمرة للتخفيف من آثار الأمطار على السكان والمناطق المتضررة.