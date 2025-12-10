وصول الشحنة السابعة من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، بالتعاون مع مؤسسة الخدمة، اليوم، الشحنة السابعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة عبر مصر.

وبحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة، هبطت اليوم في مطار العريش الدولي طائرة مستأجرة خاصة من باكستان تحمل 100 طن من الإمدادات الإنسانية والإغاثية.

وتتضمن الشحنة خيامًا وأدوية وبطانيات وعبوات مياه، وهي مواد ضرورية للغاية.

وسلم مسئولون في مصر، الشحنة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتوزيعها على سكان غزة.

وجددت حكومة وشعب باكستان شكرهم العميق للحكومة المصرية ولجمعية الهلال الأحمر المصري، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من حكومة وشعب باكستان إلى الشعب الفلسطيني.

وتم إرسال 26 شحنة إغاثة إلى غزة، بما في ذلك رحلة اليوم، تحمل 2527 طنًا. وتجري حاليًا عمليات إرسال المزيد من الشحنات الإنسانية والإغاثية، وسيتم تسليمها لسكان غزة قريبًا، بحسب البيان.