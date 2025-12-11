تحذيرات في ألمانيا من انتشار المنتجات المقلدة في موسم الكريسماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر المكتب الألماني الاتحادي للبراءات والعلامات التجارية، من انتشار المنتجات المقلدة في موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، في ظل استمرار تدفق الواردات المزيفة إلى أوروبا.

وقالت رئيسة المكتب إيفا شيفيور في ميونخ: "القرصنة المتعلقة بالمنتجات والعلامات التجارية تكلف الشركات في ألمانيا المليارات وتفقد اقتصادنا عشرات الآلاف من الوظائف.. قدموا في عيد الميلاد هدايا أصلية ولا تنساقوا وراء شراء التقليد".

ويأتي هذا التحذير عقب نشر بيانات المنظمة الأوروبية للملكية الفكرية التي تراقب الالتزام بحقوق الملكية.

ووفقا للبيانات، تم خلال عام 2024 ضبط 112 مليون منتج مزيف داخل الاتحاد الأوروبي وعلى حدوده الخارجية، بقيمة سوقية تقديرية بلغت 3.8 مليار يورو، وهو رقم قياسي.

وبحسب بيانات المنظمة، تصدرت الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية بما في ذلك البرمجيات قائمة المنتجات المقلدة بنسبة تجاوزت الثلث (34.8%)، تلتها الألعاب (17.9%)، ثم الملابس (7.5%).

ولا يزال المصدر الرئيسي لهذه المنتجات هو الصين بفارق كبير، حيث جاءت أكثر من 40% من المنتجات المضبوطة في أوروبا عام 2024 من هناك.