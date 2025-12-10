 أسعار الذهب تتراجع بعد مؤشرات تراجع وتيرة خفض الفائدة خلال العامين القادمين - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:59 م القاهرة
أسعار الذهب تتراجع بعد مؤشرات تراجع وتيرة خفض الفائدة خلال العامين القادمين

محمد عصام
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 10:18 م

سجلت أسعار الذهب تراجعات خلال تعاملات اليوم في الأسواق العالمية، وذلك بعد مؤشرات تشير إلى تراجع وتيرة خفض الفائدة الأمريكية خلال العامين القادمين.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.17% لتصل إلى 4200 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار الذهب في العقود الأجلة بنسبة 0.22% لتصل إلى 4227 دولارًا للأوقية.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم، ليتراوح العائد على الأموال الفيدرالية بين 3.5% و3.75%.

وبالرغم من أن خفض الفائدة عادةً ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن التوقعات المستقبلية بتقليل وتيرة خفض الفائدة لتصبح مرة واحدة في عامي 2026 و2027 دفعت الأسعار للهبوط.

