القيادة المركزية الأمريكية: دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري يعزز الأمن

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، بأن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري من شأنه أن يعزز الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز التعاون مع الجيش السوري في الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وقال كوبر، خلال مؤتمر لمناقشة "تقييم السياسة الأمريكية تجاه سوريا ما بعد الأسد"، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل متزايد مع الحكومة السورية في جهود مشتركة للقضاء على تهديد تنظيم داعش، مؤكداً وجود مصالح أمنية متقاطعة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة، وفقاً لموقع "العربية.نت" الإخباري.

كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر مع دمشق لضمان عدم عودة تنظيم داعش.

وأعلن أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، قدمت القوات الأمريكية المشورة والمساعدة والتمكين للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد داعش.