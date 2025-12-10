الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة في 2026 و2027

توقع الفيدرالي الأمريكي أن يشهد عامي 2026 و2027 خفض الفائدة مرة واحدة خلال كل عام منهما.

وجاءت توقعات الفيدرالي في أعقاب خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بنحو 25 نقطة أساس، وسط انقسام بين أعضائه على القرار.

وقال الفيدرالي الأمريكي إن القرار جاء دعمًا لأهدافه، وفي ضوء تغيّر موازين المخاطر، مشيرًا إلى أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف حتى شهر سبتمبر.

وبهذا الخفض أصبح العائد على الأموال الفيدرالية يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وجاء قرار خفض الفائدة وسط انقسام بين أعضاء البنك، حيث صوّت 9 أعضاء على قرار الخفض، بينما صوّت عضو واحد لخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، ورفض عضوان إجراء أي خفض لأسعار الفائدة.