إغلاق تسرب نفطي في خط أنابيب بولاية براندنبورج الألمانية

تمكنت السلطات من إغلاق التسرب الذي وقع في خط أنابيب النفط بمنطقة أوكرمارك بولاية براندنبورج.

وأفاد متحدث باسم غرفة العمليات الإقليمية "نورد أوست"، التي تنسق عمليات الإنقاذ والإطفاء والطوارئ، اليوم الخميس بأن فرق الدفاع المدني أنهت عملها بين الساعة الثانية والثالثة من فجر اليوم، فيما يواصل عناصر من وكالة الإغاثة التقنية تقديم الدعم في الموقع.

وجرت في ولاية براندنبورج المحيطة بالعاصمة الألمانية برلين عملية تنظيف واسعة النطاق بعد تسرب ما لا يقل عن 200 ألف لتر من النفط الخام من خط أنابيب مساء أمس الأربعاء.

ووقع التسرب في خط الأنابيب الممتد من روستوك إلى شفيت مساء أمس أثناء حادث عمل، حيث تسربت وفق تقديرات فرق الدفاع المدني كمية لا تقل عن 200 ألف لتر من النفط الخام.

وأشارت شركة تشغيل المصفاة "بي سي كيه" إلى أن النتائج الأولية ترجح أن الحادث وقع أثناء أعمال تحضيرية لاختبار أمان مخطط له على خط الأنابيب، مؤكدة استبعاد أي تدخل متعمد.

وذكرت فرق الدفاع المدني أن النفط اندفع عدة أمتار في الهواء من تسرب صغير في محطة ضخ وسقط على أرض زراعية.

وقال ألكسندر ترين، رئيس فرقة الدفاع المدني في شفيت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الكمية الإجمالية المتسربة قد تكون أكبر، مشيرا إلى أن التسرب استمر عدة ساعات.

وتواجد في الموقع مساء الأربعاء نحو 100 من أفراد الدفاع المدني و25 موظفا من شركة "بي سي كيه". وتم استخدام مركبات شفط متخصصة لجمع الكمية الكبيرة من النفط، فيما عملت فرق الدفاع المدني بآليات ثقيلة لاحتواء التسريب.

ومن المنتظر أن تزور وزيرة البيئة المحلية في الولاية، هانكا ميتلشتيت، الموقع قرب قرية جرامتسو اليوم لتقييم الأضرار، حسبما أعلنت وزارتها.