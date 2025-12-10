اليونيفيل: دبابة إسرائيلية تطلق النار على دورية داخل الأراضي اللبنانية

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، تعرض أفراد قواتها الذين يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن قوات اليونيفيل، أن قواتها لحفظ السلام الدولية تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي من مدفعية دبابة من طراز "ميركافا" قرب منطقة سرده.

وأكدت أن الدبابة الإسرائيلية قد أطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها، حيث أشارت إلى أن "حفظة السلام طلبوا عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار".

وأشارت اليونيفيل إلى أن "كلا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجل أي إصابات".

وأكدت اليونيفيل أن "الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها يعد انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701". داعية الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق.