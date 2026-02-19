أورسولا فون دير لاين تعتزم زيارة جرينلاند مع استمرار المحادثات حول مصير الجزيرة

قالت متحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن فون دير لاين تعتزم زيارة جرينلاند في الأسابيع المقبلة، بعد أن أثار خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي مخاوف من اندلاع نزاع داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفادت المتحدثة أن رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم زيارة المنطقة القطبية الشمالية، بما في ذلك جرينلاند، في مارس القادم، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان الخلاف قد تصاعد حول جرينلاند في يناير الماضي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بضم الجزيرة الخاضعة لإدارة الدنمارك، بدعوى أن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على حمايتها من التهديدات الروسية والصينية المتصورة في المنطقة.

وفي نهاية المطاف تراجع ترامب عن تهديداته باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة، وكذلك عن فرض رسوم جمركية عقابية على دول الناتو الأوروبية على خلفية دعمها لجرينلاند والدنمارك العضو في الناتو.

وجاء التراجع بعد أن توصل ترامب مع أمين عام الناتو مارك روته خلال اجتماع على هامش منتدى دافوس إلى "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

ومنذ ذلك الحين، عزز حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجوده العسكري في القطب الشمالي، في الوقت الذي تجرى فيه الدنمارك والولايات المتحدة وجرينلاند محادثات بشأن مستقبل الجزيرة.