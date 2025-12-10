حماس: فكرة التطبيع أصبحت أبعد مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن فكرة التطبيع أصبحت أبعد مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر إلا إذا أراد البعض أن يلوي عنق الحقائق، أو أن يتجاهل ما أفرزته الحرب الشرسة على غزة خلال عامين.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الإدارة الأمريكية تحاول عبر مبادراتها لوقف الحرب وإيجاد حلول، أن تقدم صورة في غزة من شكل استقرار ولو جزئي، من أجل تسويق ذلك على الساحة الإقليمية والدولية، لإنقاذ إسرائيل من نفسها أولا، وإنقاذ سمعتها التي باتت في الحضيض، ومن أجل تسويق هذا المنجز المحدود للعبور به إلى بعض دول المنطقة، على قاعدة التطبيع.

وتابع: «الحرب بصورتها الشاملة لا شك أنها انتهت ونرجو ألّا تعود، ونحن نعمل ألّا تعود، وأعتقد أنها استنفذت قدرة المجتمع الدولي على تحملها».

واستكمل: «الإدارة الأمريكية سعت إلى هذا لأنه أصبح هناك ضغط في الشارع الأمريكي ذاته وفي الأحزاب الأمريكية، والعواصم الأوروبية بدأ الشارع يضغط عليها الذي لم يعد يتحمل شلال الدماء في غزة».

ولفت إلى أنه على المستوى الإسرائيلي، ما زال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطغمته يتبجحون أن الحرب مستمرة، لأنهم لم يشبعوا من شهوة الانتقام، لأن غزة رغم كل هذا الدمار استعصت عليهم، وأذلته في 7 أكتوبر، ولم يستطع استعادة صورة كرامته.

وصرح مشعل: «هذه الحرب آن لها أن تقف، وقد وقفت، والحراك العربي والإسلامي كان من بدايته يرفض استمرار حرب الإبادة ويرفض التهجير، وكنا نطمع في أكثر، بأن يكون هناك جهد مركز منذ الأشهر الأولى لوقف الحرب، وأن تتضامن القيادات العربية والمسلمة في المنطقة مع الزعامات المحترمة في العالم، وأن يقولوا للإدارة الأمريكية والعواصم الغربية كفى لهذه الحرب».

ولفت إلى أن الجهد الذي بذل في الفترة الأخيرة، عندما ذهب قادة ثماني دول عربية وإسلامية إلى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتمعوا مع ترامب، كانت نوع من الخطوة الختامية للوصول إلى وقف هذه الحرب.