رئيس الوزراء محذرا من الشائعات: جزء من حروب الجيل الخامس والسادس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على وضع منظومة واضحة وسريعة وفعالة للتعامل مع انتشار الشائعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن القوانين التي تتعلق بهذا الملف كافية ويتم تفعليها من أجل الاستفادة منها، ما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن الدولة لن تضع أي قوانين استثنائية في هذا الملف، مكررا بأن القوانين الموجودة حاليًّا تكفي لهذا الأمر لكن هناك حاجة لتفعليها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: «عندما تظهر شائعة ويتضح كذبها يكون التحرك سريعًا في خلال ساعات قليلة وهذا من شأنه أن يحقق الردع المطلوب».

ونوه بأن ما يتم تنفيذه هو تفعيل ما هو منصوص عليه في القانون ودون أية إجراءات استثنائية يتم اتخاذها، موضحًا أنّ هذا الردع يبعث برسالة بأن الدولة حاسمة في مواجهة انتشار الشائعات.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالوعي اللازم، وقال: «مينفعش نشيِّر أي معلومة من دون ما حتى نتوقف ونفكر هو الموضوع ده بجد ولا لأ.. طب هو عقلانيًا ومنطقيا هل هذا الموضوع ممكن يحصل؟».

وأوضح أن البعض يعمد إلى مشاركة هذه الأخبار الكاذبة فيتشكل انطباع سلبي جدا رغم أن الموضوع قائم من الأساس على شائعات ومعلومات مفبركة.

وحذر من انتشار هذه الأمور كونها تشيع حالة من الإحباط بين المواطنين، مؤكدا أن هذا يمثل جزءًا من الحروب التي تُطلق عليها حروب الجيل الخامس وحتى بات الحديث عن حروب الجيل السادس.

وأوضح أن هذه الحروب تستهدف القضاء على تماسك الداخل، ليس بالأسلحة ولكن من خلال تفتيت المجتمع من الداخل بهذه النوعية من الأكاذيب.