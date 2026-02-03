السيد البدوي يؤيد مقترح نقل قناة السويس للمركزي: نستطيع أمام أصل بـ 200 مليار دولار طباعة أوراق نقدية

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المنتخب، إن الأطروحات الاقتصادية بشأن «مبادلة الديون» وتحويلها لجهات مصرية، «يجب أن تكون محل دراسة».

وعبر خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» عن موافقته على مقترح رجل الأعمال حسن هيكل بنقل أصل قناة السويس إلى البنك المركزي.

وقال: «نحن لدينا أصول قيمة جدًا مملوكة للدولة والعائد يذهب للدولة، مثل قناة السويس.. قرأت رأي الدكتور أحمد هيكل (شقيقه حسن هيكل)، ويقول: ما المانع أن تنتقل ملكية قناة السويس من الحكومة إلى البنك المركزي المملوك للحكومة؟ وأنا أوافق على هذا الكلام طبعا».

ورأى أن المقترح سيُمكن البنك المركزي من الاستناد إلى أصل القناة، كغطاء نقدي يسمح بطباعة أوراق نقدية أمامه، قائلا: «البنك المركزي مملوك للحكومة، ويستطيع أمام هذا الأصل، الذي يُقدر بقيمة كبيرة مثلا 200 مليار دولار- كما قال الدكتور أحمد هيكل، أن يطبع أوراقا نقدية، وبدلا من أن تستحوذ فوائد الدين الداخلي على 96% من الموازنة، ستعود للمواطن في تصحيح الصحة والتعليم».

وتابع: «اليوم، حتى يستطيع المواطن الذهاب للكشف لدى طبيب وشراء الدواء، أصبحت هذه مسألة معجزة لأي مواطن».

وعبر عن قلقه حيال حجم الدين الداخلي وليس الخارجي، قائلا: «أنا منزعج من رقم الدين الداخلي، أما رقم الدين الخارجي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي فهو مقبول».