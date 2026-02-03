قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الفيلم الوثائقي الجديد «الرجل ذو القبعة» هو ثالث فيلم يوثّق مسيرته العلمية وحياته المهنية، بعد فيلم «ملك الأهرامات» الذي أنتجته ناشونال جيوغرافيك، وفيلم «المصري» الذي أخرجه مخرج إيطالي.

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، أمس الاثنين، أن الفيلم الجديد من إنتاج شركة في هوليوود، حيث تلقى رسالة من رئيس الشركة جيف روث يعرض فيها إخراج فيلم عنه، وبعد الاطلاع على أعماله السابقة التي تناولت سير عدد من رؤساء الولايات المتحدة، تم الاتفاق على تنفيذ الفيلم، الذي استغرق تصويره عامين كاملين داخل مصر، ثم عامًا آخر في مرحلة الإنتاج.

وتابع أن الفيلم سيُعرض اليوم الثلاثاء بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ونحو 500 شخصية من السفراء والشخصيات العامة، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأضاف أن مدة الفيلم ساعة و20 دقيقة، وسيُعرض لاحقًا خلال 10 أيام في مختلف دول العالم بعد ترجمته إلى العربية ولغات أخرى، لافتًا إلى أن العمل يستعرض للمرة الأولى جميع اكتشافاته الأثرية، ويقدم مصر للعالم من خلال رحلته، قائلاً إن ما حققه كان بدافع حبه لبلدي، ومصر هي التي صنعت اسمه ورفعته ليكون عالم آثار يقوم باكتشافات مهمة، مشيرًا إلى أن حفيدته جنة تهتم بالآثار أكثر من أبنائه.

حلم زاهي حواس

وكشف عن حلمه في ختام مسيرته، وهو الكشف عن مقبرة إيمحوتب، الذي بنى الهرم المدرج وأول من أنشأ هرمًا حجريًا في التاريخ، إضافة إلى الكشف عن مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية، وأن أخبارًا جيدة قد تُعلن قريبًا.