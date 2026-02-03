مدير الصحة العالمية: إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة أولوية قصوى

شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أن «إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة أولوية قصوى».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن النظام الصحي في غزة يحتاج – بعد عامين من الحرب - بشكل عاجل إلى إعادة تأهيله؛ لتقليل الاعتماد على عمليات الإجلاء الطبي.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية داخل غزة، بما في ذلك زيادة الإمدادات الطبية، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتوسيع نطاق الخدمات الحيوية لبناء نظام صحي مرن ومستدام.

وجدد دعوته إلى إعادة فتح طريق الإجلاء الطبي من غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على الفور، من أجل تسريع الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.

كما حث المزيد من الدول على استقبال المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة غير متوفرة في غزة، من أجل إنقاذ الأرواح.

وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض في غزة، لايزالون بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة داخل القطاع.

والاثنين، استأنف معبر رفح من الجانب الفلسطيني عمله بوتيرة بطيئة للغاية، بعد إغلاق دام أكثر من عام ونصف، حيث سُمح بسفر عدد محدود من المرضى والجرحى فقط، في خطوة وُصفت بأنها لا تلبي حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية وافقت على سفر خمسة مرضى جرحى فقط من أصل قائمة تضم 27 اسمًا. وفي الاتجاه المعاكس، وصل حوالي 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر إلى الجانب الفلسطيني، كجزء من الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

