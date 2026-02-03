كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق ألباسيتي، والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كارلوس بلمونتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

تصدر لامين يامال قائمة برشلونة لمواجهة ألباسيتي بالإضافة إلى تواجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع الفرنسي جول كوندي، والذي كان هناك شكوك حول تواجده في القائمة، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة إلتشي الأخيرة في الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب الرباعي بيدري ورافينيا وجافي وكريستنسن عن مواجهة الليلة أمام ألباسيتي، بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، جواو كانسيلو، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، مارك بيرنال، فيرمين لوبيز، داني أولمو، تومي ماركيز.

الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، روني باردجي، لامين يامال.

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على راسينج سانتاندير 2-0 في دور الـ16، في حين خطف ألباسيتي الأضواء بإقصائه ريال مدريد 3-2 في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

ويسعى الفريق الكتالوني للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد غياب أربع سنوات، مستندًا إلى سجله القياسي في كأس الملك بـ32 لقبًا.