صحة غزة: 3 شهداء و15 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء، و15 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 529 شهيدًا، و1462 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و803 شهداء، و171 ألفًا و570 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وارتقى مواطن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي وصول شهيد أُصيب برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها جنوبي المدينة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة قوات الاحتلال، خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في القطاع.