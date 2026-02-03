البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، فتح الطريق إلى مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان وفك الحصار عن المدينة.

وقال البرهان في تصريح مقتضب من داخل أستوديوهات التلفزيون القومي بأمدرمان: «نقول للسودانيين مبروك فتح الطريق إلى كادقلي، ومبروك لأهلنا في كادقلي بوصول القوات المسلحة اليهم».

وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أن «القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان».

وأفاد مصدران عسكريان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قوات الجيش السوداني تمكّنت، اليوم الثلاثاء، من كسر حصارٍ فرضته قوات «الدعم السريع» على عاصمة ولاية جنوب كردفان، كادوقلي.

وقال أحد المصدرين مشترطاً عدم كشف هويته: «دخلت قواتنا إلى كادوقلي ورفعت الحصار».

وكانت كادوقلي، التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وتهديدات بالمجاعة، محاصرة منذ فترة طويلة من قبل قوات «الدعم السريع» وحلفائها المحليين، في إطار الحرب الدائرة بينها وبين الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وحقق الجيش السوداني مكاسب ميدانية مهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على منطقة الدشول الاستراتيجية الواقعة على الطريق القومي بين الدلنج وكادوقلي.

