عون: الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل الحروب

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، إنه «يعمل مع جميع الأطراف المعنية على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة».

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، خلال اجتماعه مع وفد من «الجبهة السيادية»، أن «الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل الحروب».

وذكر أن «الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله»، معربًا عن أمله في أن «تلقى المساعي المبذولة تفهّمًا والتزامًا إيجابيَّين، لتجنيب لبنان أيّ خطر».

واعتبر أن عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها «نتيجة طبيعية لما تقوم به السلطات من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة»، مشددًا على أن «بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسئولية».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن تكلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدا، مشددًا على أنه «لن يسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شارك فيها ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات» في دبي، اليوم الثلاثاء، دارت عن الرؤية الجديدة لمستقبل لبنان.

وشدد سلام، على أن «السيادة والإصلاح عاملان أساسيان لإنقاذ لبنان»، مؤكدًا التزام الحكومة بمسيرة الإصلاح واستعادة سيادة لبنان وإعادة الأمان للمواطنين.

وأوضح أن «مفهوم السيادة سيُمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها»، مضيفًا: «هذا الإصلاح سيُعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده، وكلّ ما نطلبه من الأشقاء العرب والعالم هو دعمنا؛ لا أن يحلوا مكاننا».

وأشار إلى أن بلاده عملت على استعادة قرار السلم والحرب، مستشهدًا بفرض الدولة عبر الجيش سيطرة عملياتية كاملة على جنوب البلاد للمرة الأولى منذ عام 1969.

وأضاف: «لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة، علمًا أن كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدّا، علينا أن نُحصّن أنفسنا من خلال التفافنا حول الدولة وعدم إدخال لبنان في مغامرات لا دخل له فيها».