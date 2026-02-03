أمين عام مساعد الجامعة العربية: الوضع في إيران خطير جدا

حذّر السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، من خطورة التصعيد العسكري الأمريكي المحتمل ضد إيران، قائلًا إن الوضع في إيران «خطير جدًا»، في ظل الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة.

وقال زكي، في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن التجارب السابقة تظهر أن واشنطن تميل لاستخدام القوة عندما يبلغ الحشد هذا المستوى، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن المواجهة باتت حتمية.

وأكد وجود مساحة للدبلوماسية والضغط السياسي بهدف دفع واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن مشاركة عدد كبير من الدول بوزرائها في القمة قد تساهم في إيجاد مخارج للأزمة الراهنة.

وشدد على أن الموقف العربي واضح في رفض عودة المنطقة إلى دوائر الحرب، مؤكدا أن الدول العربية لا ترغب في أي تصعيد جديد، خاصة بعد انتهاء حرب غزة، مع وجود رغبة عامة في الانتقال إلى مرحلة سلام واستقرار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، أشار زكي، إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك «أمر غير مفاجئ»، نظرا لسجل إسرائيل في هذا السياق.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يحاول تجنب استفزاز الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولذلك يسعى لعدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم تنفيذ خروقات متكررة لا تصل إلى حد نسف الاتفاق بالكامل.

والثلاثاء، انطلقت في دبي أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة دولية غير مسبوقة.

وشهدت القمة حضور أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء ورواد الاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة تجاوزت 6 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وتركّز أجندة القمة على محاور رئيسية تشمل الحوكمة العالمية، وتطوير القدرات البشرية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.