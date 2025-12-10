إسرائيل تصدق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وصل إجمالي ما أقرته حكومة نتنياهو منذ توليها السلطة في 2022 إلى 51 ألفا و370 وحدة

صدقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.

وقالت القناة الإخبارية 7 العبرية، إن "المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية) وافق اليوم الأربعاء، على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية".

وأضافت: "تشمل هذه الوحدات 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم (غرب رام الله وسط الضفة الغربية)، و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت (وسط الضفة)، و56 وحدة في جفعات زئيف (وسط الضفة)".

ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو الحالية مهامها في نهاية عام 2022.

وقالت القناة الإسرائيلية: "منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفا و370 وحدة سكنية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مساع معلنة لفرض "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء واسعة من الضفة.

وفي 22 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على "مشروع قانون" لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.