قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه الحكومة ملتزمة بالعمل على مواجهة انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "هناك قول دارج أن البينة على من ادعى.. فمن يدعي شيئًا هو من عليه إثبات صحته.. إذا كان مثبتًا فلا مشكلة ويتم اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الخطأ».

وذكر أنه إذا خرجت هذه الأمور بدون بينة وتثير بلبلة فتبدأ هذه الشائعات في الانتشار والتداول كما لو كانت حقيقة، فهو أمر غير مقبول ويتم التصدي له.

ونوه بأن هناك توجيهات للمجموعة الوزارية المعنية بدراسة هذا الملف وبحث كيفية التحرك لتجنيب الدولة مثل هذه الأمور.

ولفت إلى أن هناك من انتقد بأن الحكومة لا توفر البيانات الكافية، رغم أنه يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بشكل أسبوعي، كما أن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء وكذلك للوزارات المختلفة تعرض كل الأمور.

ونوه بأنه وجه الوزراء بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات والرسمية، حتى لا تكون هناك ذريعة بأن الحكومة تتأخر في شيء.

ولفت إلى أنّ جميع البيانات المتاحة تسارع الحكومة في نشرها وإصدارها في مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة تحترم الصحافة والإعلام وكذلك حرية النقد الكامل لأداء الحكومة.

وأوضح أن ما تتم مجابهته هي نوعية الأخبار الكاذبة والمفبركة التي لا تستند إلى أدلة حقيقية، ومن شأنها إحداث بلبلة في المجتمع.