دافع كريم حقي نجم منتخب تونس السابق، عن موقف محمد صلاح، لاعب ليفربول، والذي استبعد من مواجهة إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كريم حقي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "صلاح مميز وصنع جزء تاريخ ليفربول، وستبقى الضجة مثارة طوال غيابه ولحين إنصافه بالتواجد في الملعب".

وأضاف: "لقد أظهر أنه لاعب مميز في تاريخ ليفربول، تصريحاته قوية، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع نجم مثل صلاح بهذه الطريقة، إنه شحصية وله تأثير كبير داخل الملعب وخارجه".

وواصل: "إذا كان هناك أزمة أو تراجع مستوى، لابد من تواصل، وأعتقد أن المشكلة سببها انقطاع التواصل معها، أتمنى رجوعه، ولكن المشكلة أكبر من ذلك".

قبل أن ينهي نجم تونس السابق: "صلاح كان قاسيا وقويا ورد فعله كان مفاجئا".