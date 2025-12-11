الولايات المتحدة تسجل انخفاضا طفيفا في معدل الانتحار عام 2024

أظهرت بيانات أولية انخفاض معدل الانتحار في الولايات المتحدة قليلا العام الماضي من بعض أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق. ويقول خبراء إنه من الصعب تحديد السبب بدقة أو معرفة ما إذا كان هذا الانخفاض سيستمر.

وأفادت بيانات أولية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الانتحار المبلغ عنها في عام 2024 بلغ أكثر من 48 ألفا و800 حالة، أي أقل بنحو 500 حالة عن العام السابق.

وانخفض المعدل العام للانتحار إلى 7ر13 حالة لكل 100 ألف شخص.

وشهدت معدلات الانتحار ارتفاعا على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، باستثناء انخفاض دام عامين في بداية جائحة كوفيد-19، ثم ارتفعت مرة أخرى لتتجاوز 14 حالة لكل 100 ألف بين عامي 2021 و2023.

ويحذر الخبراء من أن الانتحار، الذي جاء في المرتبة العاشرة بين أسباب الوفاة في الولايات المتحدة عام 2024، قضية معقدة، إذ يمكن أن تتسبب عدة عوامل في محاولات الانتحار، منها ارتفاع معدلات الاكتئاب ومحدودية خدمات الصحة النفسية وتوافر الأسلحة النارية. وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن نحو 55% من حالات الانتحار تشمل استخدام الأسلحة النارية.

وتختلف المعدلات حسب الفئات العمرية والمناطق. على سبيل المثال، انخفض معدل الانتحار بين الأمريكيين في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات بشكل ملحوظ في 2024، لكنه ظل ثابتا نسبيا في الفئات العمرية الأخرى. كما تراجعت المعدلات في بعض الولايات في الجنوب والوسط الغربي، لكنها لم تنخفض في منطقة ماونتن ويست.