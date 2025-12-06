أكاديمي تركي: نحث خطانا نحو الطاقة المتجددة وتقليص اعتمادنا على الخارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "MECA" غوركم أوتشتوغ، إن تركيا قطعت شوطا كبيرا في رحلتها نحو الطاقة المتجددة، وتقليص اعتمادها على الخارج.

جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش مؤتمر "MECA" الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي، في منطقة بلك السياحية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأشار أوتشتوغ، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إزمير للاقتصاد، إلى أن مشاركة رفيعة المستوى من دول مختلفة في مجال الطاقة تُظهر أهمية المؤتمر.

وأوضح أنهم تناولوا في المؤتمر جميع جوانب الطاقة، وعلى رأسها تحول الطاقة وتمويلها والوصول إليها وأمنها واستدامتها.

وأضاف أن مراعاة ديناميكيات المنطقة تجعل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ضرورة ملحّة للجميع.

ولفت الأكاديمي التركي إلى أن قطاع الطاقة أصبح اليوم بالغ الأهمية وذا طابع استراتيجي.

وقال: "تركيا من خلال الاستثمارات التي نفذتها مؤخرا، تحرز تقدما مهما لا سيما في مجال استقلال الطاقة".

وأضاف: "بفضل تركيزنا على الطاقة المتجددة والاكتشافات المتزايدة في مجال الطاقة، يتراجع اعتماد تركيا على الخارج يوما بعد يوم".

وأكد ضرورة أن يحصل قطاع الإنتاج في تركيا على طاقته بطرق أنظف وأكثر مراعاة للبيئة، كي يلبّي توقعات الاتحاد الأوروبي. وهو ما يدفع أنقرة للدخول في عملية تحول طاقي واسعة.

ولفت إلى أن تركيا تستهدف ضمن رؤية عام 2053 رفع حصة الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى مستويات عليا جدا.

وختاما قال: "قطعنا في تركيا شوطا كبيرا في رحلتنا نحو الطاقة المتجددة، وحققنا أرقاما كبيرة في مجالي الرياح والشمس. ونسعى إلى زيادة هذه الأرقام في السنوات القادمة".

يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابع للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة، انطلق الخميس في أنطاليا ويختتم أعماله اليوم السبت.