رئيس وزراء إسبانيا: سنسير دوما إلى جانب فلسطين

وفا
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:15 ص | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:15 ص

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أن بلاده ستسير دوما إلى جانب فلسطين.

وقال سانشيز في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" أرفقه مع صورة له برفقة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن "إسبانيا تسير وستسير دوما، يدا بيد مع فلسطين. بلد صديق. بلد شقيق".

 

