 زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تظهر علنًا لأول مرة منذ 11 شهرًا بعد مراسم نوبل - بوابة الشروق
الخميس 11 ديسمبر 2025 4:29 ص القاهرة
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تظهر علنًا لأول مرة منذ 11 شهرًا بعد مراسم نوبل

د ب أ
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:19 ص | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 4:19 ص

 ظهرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو علنا لأول مرة منذ 11 شهرا، بعد ساعات من مراسم تسلم جائزة نوبل للسلام.

 


