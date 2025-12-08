شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل، موجة من الأمطار الغزيرة على معظم المراكز والقرى، تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع سرعة الرياح.

وعلى الفور، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، تنفيذا لخطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وتداعياتها المحتملة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ وحماية المواطنين والممتلكات.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة باحتمالية سقوط أمطار على عدد من المحافظات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية وعلى الطرق السريعة.