انتحار طالبة ألقت بنفسها من سكنها بالدقهلية

لقيت طالبة مصرعها بعد إلقاء نفسها من سكن طالبات بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول طالبة مهشمة الرأس بمستشفى المنزلة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الحادث انتحار بسكن الطالبات (شقه سكنية) بالبر الثاني شارع 10 بالمنزلة ادعاء سقوط من علو (انتحار) ووفاة الطالبة رضوى ياسر محمود حسن (20 سنة) طالبة بالسنة الدراسية الثالثة بكلية القيراني (المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا) بالمنزلة ووصلت للمستشفى جثه هامدة متهشمة الرأس ووُضع الجثمان بمستشفى المنزلة العام.

وعرض المحضر على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة