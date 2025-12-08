 انتحار طالبة ألقت بنفسها من سكنها بالدقهلية - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 5:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

انتحار طالبة ألقت بنفسها من سكنها بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:04 م

لقيت طالبة مصرعها بعد إلقاء نفسها من سكن طالبات بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول طالبة مهشمة الرأس بمستشفى المنزلة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الحادث انتحار بسكن الطالبات (شقه سكنية) بالبر الثاني شارع 10 بالمنزلة ادعاء سقوط من علو (انتحار) ووفاة الطالبة رضوى ياسر محمود حسن (20 سنة) طالبة بالسنة الدراسية الثالثة بكلية القيراني (المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا) بالمنزلة ووصلت للمستشفى جثه هامدة متهشمة الرأس ووُضع الجثمان بمستشفى المنزلة العام.

وعرض المحضر على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك