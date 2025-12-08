قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه مباحثات لندن مع القادة الأوروبيين ناقشت الجهود الدبلوماسية المشتركة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، وإنها أسفرت عن موقف موحد بشأن أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار، مشدداً على أن أوكرانيا "لا يمكنها أن تتخلى عن أراضيها".

وأضاف في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن المحادثات في لندن كانت "مثمرة"، وأن هناك "تقدماً ضئيلاً نحو السلام"، وقال إن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخلى عن أراضيها، وإن الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى "تسوية" بشأن القضية.

وذكر أن المقترح الأوكراني الأوروبي، للسلام، سيكون جاهزاً بحلول الثلاثاء، لمشاركته مع الولايات المتحدة، التي كانت قد قدمت خطة من 28 بنداً لاقت انتقادات أوكرانية وأوروبية، وتنص على تنازل أوكرانيا عن بقية أراضي إقليم دونباس لروسيا، والذي لا تزال تسيطر على نحو 30% منه.

وفي منشور على منصة "إكس"، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، شدد زيلينسكي على أهمية "وحدة أوروبا مع أوكرانيا، وكذلك وحدة أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة".

وأضاف: "أجرينا مناقشة مفصلة بشأن جهدنا الدبلوماسي المشترك مع الجانب الأميركي، ونسّقنا موقفاً موحّداً حول ضمانات الأمن وإعادة الإعمار، واتفقنا على الخطوات المقبلة". وأشار إلى عقد مناقشات منفصلة مع الزعماء بشأن توفير المزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا أكد خلال الاجتماع دعمه لكييف، وتعزيز التأهب الدفاعي الأوروبي، مضيفة أن "أوروبا تمتلك الوسائل والإرادة اللازمة للضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وذكرت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "ندرك جميعاً حجم المخاطر، ونعلم أنه لم يعد لدينا وقت نضيعه. توفير الدعم المالي يسهم في ضمان بقاء أوكرانيا، وهو عمل دفاعي أوروبي مهم".

وأشارت إلى أن الاقتراح الأوروبي لقرض التعويضات لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية: "معقد، لكنه في جوهره يزيد من تكلفة الحرب على روسيا".

وتابعت تقول "ندرك أن الدفاع عن أوروبا مسؤوليتنا، ونواصل المضي قدماً بخطى حثيثة في تنفيذ خارطة طريق جاهزيتنا".

وأضافت فون دير لاين "أوكرانيا تنخرط في جهود دبلوماسية حقيقية من أجل السلام، بينما تمارس روسيا الخداع والمماطلة مراراً وتكراراً... لكننا لن ننخدع".

- ضغوط أمريكية للتخلى عن دونباس

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تصر على أن تتخلى أوكرانيا عن إقليم دونباس بالكامل، والذي لا تزال تسيطر على نحو 30% منه، لعقد اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام ونصف، وسط إحباط أميركي علني إزاء كييف.

وبقيت قضية الأراضي عالقة في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما تفكر واشنطن في كيفية "إجبار" أوكرانيا على التخلي عن كامل الإقليم الذي فشلت روسيا حتى الآن في السيطرة عليه بالكامل، وفق المسؤول الأوروبي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد الأسبوع الماضي، على أن روسيا ستسيطر على دونباس بالكامل، عسكرياً أو بأي وسيلة أخر.

وأضاف المسؤول في تصريحات لمجلة "بوليتيكو"، أنه فيما يتعلق بقضية الأراضي، فإن الأميركيين كانوا واضحين: "روسيا تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي، والأميركيون يفكرون في كيفية تحقيق ذلك".

وتابع: "الأميركيون يصرون على أن أوكرانيا يجب أن تغادر دونباس، بطريقة أو بأخرى".

وكررت أوكرانيا مراراً على أن أي اتفاق سلام يجب أن ينص على تجميد القتال عند خطوط المواجهة الحالية. وحتى الآن، لا تزال نحو 30% من مساحة الإقليم في يد أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي: "بشكل عام، فإن الخيار الأكثر واقعية، هو التمسك بالخطوط الحالية، ولكن الروس يضغطون على كييف للتخلي عن أراضيها".