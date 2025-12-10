لاعب مانشستر سيتي السابق مدافعًا عن صلاح: كان يجب أن يشارك ضد ليدز

دافع ميكار يتشاردز، مدافع مانشستر سيتي السابق، عن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب الأزمة الأخيرة له مع مدربه أرني سلوت واستبعاده من المباريات.

وخلال تواجده في قناة cbs مع جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق، دافع ريتشاردز عن صلاح، حيث قال: "صلاح كان يجب أن يشارك أمام ليدز".

وأضاف: "أنت تتحدث عن محمد صلاح كما لو كان مجرد لاعب عادي، أنت تتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي على الإطلاق".

واستعبد أرني سلوت، محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دومينيك سوبوسلاي.