بوينج الأمريكية تعلن استكمال استحواذها على سبيريت إيروسيستمز

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اليوم الاثنين، أنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز، وهي مورد رئيسي للأجزاء الكبيرة لطائراتها.

وتشمل الأجزاء التي تصنعها سبيريت إيروسيستمز هياكل الطائرات لطراز 737 والهياكل الرئيسية للطائرات من طرازات 767 و777 و787 دريملاينر.

واستحوذت بوينج أيضا على أجزاء من عمليات سبيريت إيروسيستمز في بلفاست بأيرلندا الشمالية.

وبعد الاستحواذ، ستبدأ عمليات اندماج سبيريت إيروسيستمز التجارية وخدمات ما بعد البيع في ويتشيتا بولاية كانساس ودالاس بولاية تكساس وتولسا بولاية أوكلاهوما، بالإضافة إلى مركز الابتكار الفضائي لشركة سبيريت في بريستويك باسكتلندا، مع بوينج.

وقال كيلي أورتبيرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج: "هذه لحظة محورية في تاريخ بوينج ونجاحها المستقبلي بينما نبدأ في دمج العمليات التجارية وخدمات ما بعد البيع لشركة سبيريت إيروسيستمز."