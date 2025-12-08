مرسيدس تستقطب مسئولا بارزا من فولكس فاجن لقيادة شركة إيه إم جي

من المنتظر أن يتولى شتيفان فيكباخ رئيس الاستراتيجيات السابق في شركة فولكس فاجن، منصب المدير العام الجديد لشركة "إيه إم جي" المملوكة لمجموعة مرسيدس الألمانية.

وأعلنت "إيه إم جي" أن فيكباخ سيتولى منصبه الجديد اعتبارا من مطلع يوليو 2026، وأضافت أنه سيتولى أيضًا رئاسة "مجموعة المركبات الفاخرة التي تضم إلى جانب "إي إم جي" كلًّا من فئة "جي كلاس" وطرازات مايباخ.

وقال يورج بورتسر عضو مجلس إدارة الشركة المسؤول عن التطوير إن "ايه إم جي" كسبت بانضمام شتيفان فيكباخ شخصية قيادية بارزة، ولفت إلى أن فيكباخ أثبت مرارًا قدرته على دفع برامج السيارات المعقدة قدمًا بنفس الثقة التي يتمتع بها في إدارة مشاريع الشركة والمنتجات الشاملة، وتابع أن هذا المزيج يجعله المرشح الأمثل لهذا التعيين.

ويُعتبر منصب المدير العام لـ "إيه إم جي" محطة مهمة للترقي الوظيفي داخل مرسيدس، إذ إن ميشائيل شيبه، الذي يدير "إيه إم جي" مؤقتًا حتى يتسلم فيكباخ مهامه، أصبح منذ بداية ديسمبر عضو مجلس إدارة مرسيدس المسؤول عن الإنتاج. كما أن الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة، أولا كالينيوس، كان قد أدار هذه الوحدة قبل ترقيته إلى مجلس إدارة مرسيدس.

وتتولى "إيه إم جي" التي يقع مقرها في منطقة آفالترباخ في دائرة شتوتجارت، مهمة تجهيز سيارات مرسيدس الإنتاجية بمحركات قوية للغاية، كما تطوّر أيضًا سيارات رياضية خاصة بها. وعلى عكس أداء مجموعة مرسيدس ككل، ارتفعت مبيعات "إيه إم جي" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 7% لتصل إلى ما يزيد عن 102 ألف و500 سيارة.

ويُعد فيكباخ شخصية معروفة في صناعة السيارات، حيث بدأ مسيرته في بورشه للسيارات الرياضية عام 2008، وكان مسؤولًا ضمن أمور أخرى عن أول طراز كهربائي خالص للشركة، وهو "تايكان"، ولاحقًا عن سلسلة طرازات "كايين". وفي سبتمبر 2023 انتقل إلى فولفسبورج (المقر الرئيسي لمجموعة فولكس فاجن)، حيث شغل منصب رئيس استراتيجية المجموعة، واستراتيجية المنتجات، والأمانة العامة — وهو منصب يُشار إليه غالبًا بوصف "رئيس الاستراتيجيات" في فولكس فاجن.

وكان يُنظر إلى فيكباخ باعتباره مقرّبًا من الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، الذي سيترك منصبه الثاني لدى بورشه (المملوكة لمجموعة فولكس فاجن) بنهاية العام. كما تم تداول اسم فيكباخ كمرشح محتمل لخلافة بلومه في بورشه، لكن مجلس الإشراف على الشركة قرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختيار المدير السابق لشركة ماكلارين، ميشائيل لايترز لخلافة بلومه.