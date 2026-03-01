 تلفزيون إيران: إغراق ناقلة نفط بعد استهدافها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 2:29 م القاهرة
تلفزيون إيران: إغراق ناقلة نفط بعد استهدافها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز


نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 2:06 م

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الأحد، بإغراق ناقلة نفط بعد استهدافها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

ونشرت صفحة «إيران بالعربية» عبر منصة «إكس»، صورة لناقلة النفط التي قالت إنها تعرضت للهجوم، بعد أن حاولت العبور من مضيق هرمز، دون اهتمام بتحذيرات القوات الإيرانية.

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز» بأن عشرات سفن الشحن تقف متجمعة في المياه قبالة سواحل إيران والعراق والكويت والإمارات متجنبة مضيق هرمز.

وقالت إن «ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط أخرى متوقفة قرب سواحل الإمارات وسلطنة عمان خارج مضيق هرمز».

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان والمحيط الهندي، ويمر عبره نحو 30% من الإنتاج العالمي للنفط وحوالي 20% من احتياجات الطاقة الدولية، إضافة إلى ربع تجارة الغاز المسال عالميا.

ويشكّل أي توتر فيه تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

 

