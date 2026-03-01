السفارة الإيرانية في باكستان تدين القتل الوحشي لخامنئي

أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان، في بيان صدر اليوم الأحد "بأشد العبارات الممكنة"، ما وصفته بأنه "عمل إرهابي جبان وبشع ووحشي استهدف قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يأتي البيان وسط تأكيد من وسائل إعلام إيرانية رسمية على مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية تم شنها أمس على إيران، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف البيان، "بالإضافة إلى ذلك، تقدم السفارة التزامها الراسخ بالمبادئ الدائمة للثورة الإسلامية"، مؤكدة "أننا سنقف إلى جانب التطلعات الأبدية لهذا الشهيد العظيم حتى نفسنا الأخير وآخر قطرة في دمائنا".