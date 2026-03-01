اليونسيف تعرب عن قلقها البالغ إزاء قصف مدرسة في إيران

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" عن "قلقها البالغ" إزاء أعمال القصف في إيران.

وقال المكتب الألماني للمنظمة في كولونيا، اليوم الأحد، "وردت تقارير تفيد بوقوع هجمات على مدارس في إيران، بما في ذلك مدرسة للفتيات في ميناب". وأضاف "الهجمات على المدنيين وأهداف مدنية، بما في ذلك مدارس" تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وقد لقى ما لا يقل عن 108 فتيات حتفهم في هجوم صاروخي على جنوب البلاد، وفقا لمصادر إيرانية.

وطالبت اليونسيف بوقف فوري للأعمال العدائية. كما ناشدت المنظمة جميع أطراف الصراع بضبط النفس والوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان.

وهذا يتضمن، على وجه الخصوص حماية المدنيين والخدمات التي يعتمد عليها الأطفال للمعيشة.