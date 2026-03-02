عادوت أسعار الذهب التراجع فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة 75 جنيها رغم الارتفاع العالمى، وذلك بعد أن ارتفعت بقيمة 675 جنيها خلال تعاملات يومى السبت والأحد الماضيين.

وانخفض سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعاً فى مصر- ليصل إلى 7525 جنيها، مقابل 7600 جنيه فى نهاية تعاملات أمس.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6450 جنيها، وانخفض سعر الجرام 24 ليسجل 8600 جنيه، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 600 ليصل إلى 60200 جنيه؛ بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الارتفاع الذى شهدته أسعار الذهب خلال اليوميين الماضيين كان تحوط من السوق المحلي نظراً لتوقعاته بافتتاح الأسواق اليوم على ارتفاع كبير.

وافتتحت الأسواق العالمية، تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع فى أسعار الذهب بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات كبيرة على إيران أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مما أدى إلى تصعيد التوتر الجيوسياسي وتفاقم حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.88% إلى 5376.44 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع.

وصعد المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 2% في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% إلى 5389.20 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "على خلاف جولات تصعيد سابقة في هذا الصراع، هناك حافز قوي إلى حد ما للجانبين لمواصلة التصعيد، وهذا ينطوي على خطر يؤدي إلى بيئة فوضوية غير مؤكدة وبالتالي متقلبة لمدة تزيد عن بضعة أيام فحسب... العوامل المحركة للذهب إيجابية للغاية".

لكن مؤشر الدولار ارتفع 0.27%، مما زاد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى وحد من مكاسبه.

وسجل الذهب، وهو أحد الأصول التقليدية الآمنة، مستويات قياسية متتالية هذا العام بسبب تزايد الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي والاقتصادي في العالم.

ويبني الصعود الأحدث للذهب على ارتفاع بنسبة 64% في 2025، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وتوقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان، أن الذهب ربما يكون أفضل مقياس يعكس حالة عدم اليقين العالمية، لذلك ينبغي أن نتوقع إعادة تسعير الذهب إلى مستويات ارتفاع قياسية جديدة مع دخولنا إلى عصر جديد تماما من الغموض الجيوسياسي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير، مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 95 دولارا للأوقية بعد تسجيل مكاسب شهرية في فبراير، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2383.50 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1826.59 دولار.



