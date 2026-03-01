سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب

تعرضت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، لهجمات صاروخية إيرانية، استهدفت عدة مناطق في القدس وتل أبيب، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إن أحد الصواريخ سقط في منطقة شارون بتل أبيب.

وأشارت إلى أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية، نافية ورود أنباء عن تسجيل إصابات حتى الآن.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الرشقة الإيرانية الأخيرة هي الأكبر منذ بداية الحرب، وتشمل 38 صاروخًا.

ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تهديدا شديد اللهجة، اليوم الأحد، إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، متوعدًا إياهم بـ«ضربات صاروخية غير مسبوقة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أطلقت إيران أمس صواريخ على قواعد الولايات المتحدة وإسرائيل، وألحقت بهما أضرارًا. واليوم سنضربهما بقوة لم يسبق لها مثيل».

وفي وقت سابق، أعلن لاريجاني، أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية تبدأ اليوم الأحد، وأنه سيجري تأسيس مجلس قيادة مؤقت اليوم، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله إن «أمريكا وإسرائيل تسعيان لنهب إيران وتفكيكها».

كما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن «الجماعات الانفصالية» ستواجه رداً قاسياً إذا حاولت القيام بأي عمل.

وقال لاريجاني في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: «على المجموعات التي تسعى لتقسيم إيران أن تعلم أننا لن نسمح بذلك»، داعياً الإيرانيين إلى وحدة الصف.