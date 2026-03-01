الأردن: انقطاع الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر المتوسط

أفاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، بأن الأحداث التي تجري في المنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الخرابشة قوله، في تصريح صحفي، إنه تمت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.

وأوضح الوزير، أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار أردني يوميا، مؤكدا أن لدى الأردن مخزوناً استراتيجياً كافياً ولا توجد هنالك مشكلات بعملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.