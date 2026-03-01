وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل خامنئي نقطة تحول ونأمل أن تؤدي للهدف المنشود

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنه «نقطة تحول»، معربًا عن أمله في أن تؤدي للهدف المنشود.

وأكد كاتس، أن العملية العسكرية ضد إيران ستستمر طالما كانت ضرورية، قائلًا إنه «لن يتم وقف العملية في إيران لحظة واحدة قبل تحقيق الأهداف».

وفي وقت سابق، قال كاتس، إن بلاده ستنظم جسراً جوياً متواصلاً لتنفيذ هجوم قوي على أهداف في طهران

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ننفذ ضربات مكثفة تستهدف مواقع تابعة للنظام وأجهزة القمع في طهران، وفق خطة صادق عليها المستوى السياسي».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بدأ «موجة واسعة» من الغارات في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، بدأ «موجة هجمات واسعة» على أهداف داخل طهران.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية «هجمات مكثفة» بهدف «تحقيق تفوق جوي وفتح الطريق نحو طهران».

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارين في العاصمة طهران.

وأضافت أن «الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا فوق طهران».

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت هجومًا مشتركًا واسع النطاق على إيران، التي أطلقت بدورها هجومًا مضادًا بعنوان «الوعد الصادق 4»، استهدف خلاله مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج العربي.