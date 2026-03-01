السفارة الأمريكية لدى البحرين تنصح رعاياها بتجنب الإقامة في فنادق المنامة

قالت السفارة الأمريكية في البحرين، إنها تتابع التقارير المؤكدة التي تفيد بتعرض فندق كراون بلازا في العاصمة المنامة لهجوم اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابات.

ونصحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين الأمريكيين المقيمين في البحرين بتجنب الإقامة في فنادق المنامة، لأنها «قد تكون هدفًا لهجمات مستقبلية».

وفي وقت سابق، تداولت أنباء عن استهداف فندق كراون بلازا بالمنامة بهجمة إيرانية، حيث أظهرت لقطات تصاعد الدخان من أحد المباني في المنامة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن الحادث بعد.

وفي السياق، تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الأحد، ما أسفر عن أضرار مادية بسيطة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن مصدر مسئول بشئون الطيران المدني تأكيده مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي اليوم لهجوم بطائرات مسيّرة، موضحًا أن الأضرار الناجمة عن الهجوم هي أضرار مادية بسيطة.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية كانت قد فعّلت مسبقاً خطط الطوارئ المعتمدة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك إخلاء مبنى المسافرين قبل وقوع الهجوم، في خطوة استباقية هدفت إلى حماية الركاب والعاملين وتقليل أي مخاطر محتملة.

وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ وشركة مطار البحرين وأمن المطار باشرت تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة، التي شملت عزل مناطق محددة، وتعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة، والتأكد من سلامة المرافق الحيوية وأنظمة الملاحة والتشغيل، كما تم رفع جاهزية الأطقم الميدانية والتنسيق مع غرف العمليات المشتركة لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.

وأكد المصدر أن التنسيق مستمر بين الجهات المختصة، الأمنية والفنية، لضمان أمن المطار وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف الظروف.