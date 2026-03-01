بابا الفاتيكان يدعو لوقف دوامة العنف بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

عبر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث التي أعقبت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووجه نداء لوقف ما وصفه "بدوامة العنف".

وقال بابا الفاتيكان: "أوجه نداءً صادقاً إلى الأطراف المعنية لتحمل المسئولية الأخلاقية لوقف دوامة العنف قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن إصلاحها".

وأضاف خلال عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس: "لا يُبنى الاستقرار والسلام بالتهديدات المتبادلة أو بالأسلحة بل فقط من خلال حوار عقلاني وصادق ومسئول"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وتتواصل الغارات التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي ذلك رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.