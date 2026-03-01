السفارة الأمريكية بالأردن تدعو جميع الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد وتجنب مبنى السفارة

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن، تعليمات لجميع موظفيها بالبقاء في أماكن إقامتهم وتجنب مبنى السفارة الأمريكية في عمّان، تحسبًا لاستهدافه.

ونصحت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، جميع الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد وتجنب مبنى السفارة الأمريكية.

وناشدتهم البقاء داخل أماكن آمنة، والتأكد من وجود كمية كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية، إضافة إلى تجنب التظاهرات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر التطورات.

ودوّت صفارات الإنذار في الأردن مجددا، الأحد، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.

وأكدت أنه عند سماع الصفارات الثلاث، يُنصح بالبقاء في مكان التواجد وعدم التحرك، وفي حال التواجد خارج المنزل يجب الاحتماء بأقرب مبنى لحين انتهاء التهديد.

ولفتت إلى ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، والتواجد بالقرب من السلالم الإسمنتية إن توفرت.

وبخصوص التعامل مع سقوط أجسام غريبة أو متفجّرة دعت المديرية لعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو مشبوه أو متساقط، والابتعاد عنه لأكبر مسافة ممكنة، والامتناع عن الاستهتار به، لما قد يحتويه من مواد متفجرة شديدة الخطورة.

كما دعت لعدم التجمهر وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتعامل معه.

وشددت على عدم لمس أو تحريك أو محاولة فتح أي جسم مجهول المصدر أو الشكل، واعتباره مصدر خطر حقيقي.

ودعت للإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو مسيّرات أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت أهمية توعية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، وضرورة التبليغ الفوري عنها.