كوريا الشمالية: هجوم إسرائيل وأمريكا على إيران عدوان غير قانوني

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن الهجمات الإسرائيلية على إيران والعملية العسكرية الأمريكية "عدوان غير قانوني" وانتهاك للسيادة الوطنية.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن العملية العسكرية الأمريكية على إيران كانت "ضمن نطاق التوقعات"، واصفاً إياها بأنها نتيجة حتمية نظرا لطبيعة الولايات المتحدة التي تنزع إلى "الهيمنة والعداء"، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد البيان أن "حرب العدوان" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أن على دول المنطقة وغيرها من التي لها مصالح مشتركة أن تتحمل مسئولية استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتتواصل الغارات التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.