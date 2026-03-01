بوتين: مقتل خامنئي جريمة بشعة تنتهك معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تعازيه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وقال بوتين: "إن اغتيال خامنئي تم في انتهاك صارخ لجميع القيم الأخلاقية الإنسانية والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "مقتل آية الله خامنئي جريمة قتل بشعة تنتهك جميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين: "سيُذكر خامنئي في روسيا كسياسي بارز قدم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران".

وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

وتتواصل الغارات التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي ذلك رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.