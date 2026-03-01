 صحيفة فرنسية: ترامب ونتنياهو كسبا معركة ولكن لم يكسبا الحرب بموت خامنئي - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 1:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

صحيفة فرنسية: ترامب ونتنياهو كسبا معركة ولكن لم يكسبا الحرب بموت خامنئي

هايدي صبري
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 11:56 ص

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك