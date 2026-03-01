رئيس وزراء باكستان يلغي زيارته إلى روسيا بسبب تطور الوضع الأمني في المنطقة

أكدت مصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ألغى زيارته المقررة لمدة يومين إلى روسيا، بسبب تطور الوضع الأمني في المنطقة.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة، التي وصفها مسئولون بأنها بالغة الأهمية، في الثاني من مارس، حيث كان من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء إلى موسكو لإجراء لقاءات رفيعة المستوى، حسب صحيفة ذا نيشن اليوم الأحد.

وقال مسئولون في مقر رئيس الوزراء، إن قرار إلغاء الزيارة تم اتخاذه في ضوء التطورات الإقليمية الاستثنائية، مؤكدين أن الاعتبارات الأمنية والمصالح الوطنية لا تزال على رأس أولويات الحكومة.