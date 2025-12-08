تقرير - لماذا استبعد ليفربول محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال؟

أثار قرار نادي ليفربول الإنجليزي باستبعاد نجمه المصري محمد صلاح من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا موجة من التساؤلات داخل الوسط الرياضي، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب عقب مباراة ليدز يونايتد الأخيرة، والتي سببت جدلاً واسعًا.

وأعلن النادي الإنجليزي منذ قليل قائمة الفريق المؤلفة من 19 لاعبًا، غاب عنها اسم محمد صلاح، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى فرض الانضباط داخل الفريق وفرض الالتزام على اللاعبين، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة لفريق الريدز في المباريات الأخيرة.

كواليس اتخاذ القرار الصادم

وكشف الصحفي ديفيد أورنستين، في تقرير له بصحيفة ذا أتليتك الإنجليزية، أن قرار الاستبعاد لم يكن أحاديًا، بل جاء نتيجة مشاورات ثلاثية بين ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، وأرني سلوت، المدير الفني، وأصحاب النادي، مؤكدًا أن جميع الأطراف دعمت الخطوة التي اتخذت تجاه النجم المصري.

وأوضح التقرير أن هناك اتجاهات داخل النادي كانت تفضل استمرار صلاح في المشاركة مع الفريق، خاصةً في ظل مستواه المعهود وأهمية خبرته، إلا أن إدارة النادي والمدرب أرادوا توجيه رسالة واضحة لجميع اللاعبين بأن الالتزام والسلوك الجماعي لهما الأولوية القصوى، وأن أي تصرفات خارجة عن السياق قد تؤثر على مكانة اللاعب داخل الفريق.

خطوة تزيد من محنة ليفربول

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة لليفربول، الذي يسعى للحفاظ على مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تعكس رغبة الإدارة والمدرب في فرض نظام واضح للانضباط، قبل الانتقال إلى مباريات حاسمة في المسابقتين، والتي تتطلب تركيزًا جماعيًا والتزامًا عاليًا من جميع اللاعبين.

صلاح لم يفقد مكانته!

وتشير المصادر إلى أن محمد صلاح، رغم استبعاده، يظل لاعبًا مؤثرًا في تشكيلة الفريق، وأن هذا القرار قد يكون مؤقتًا بهدف توجيه إنذار صارم ليس فقط له بل لجميع أعضاء الفريق.

كما أن هذه الخطوة تؤكد قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الانضباط الفني والروح التنافسية، حتى لو كان القرار ضد أحد أبرز نجوم الفريق.

وسيكون العالم الرياضي على موعد مع متابعة دقيقة لتفاعل محمد صلاح مع هذا القرار، وكيف سيؤثر على أدائه ومشاركته في المباريات المقبلة، خاصةً في المواجهات الحاسمة التي تنتظر ليفربول على الساحة الأوروبية والإنجليزية.