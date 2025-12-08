إيران تحيل مواطنا مزدوج الجنسية للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، إحالة مواطن إيراني-أوروبي اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، بأن المتهم "مزدوج الجنسية ويعيش في دولة أوروبية"، واعتُقل في إيران خلال الحرب التي وقعت في يونيو، متهما بـ"التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل".

وأوضح الموقع، أن المتهم دخل إيران قبل شهر من الحرب التي اندلعت بعدما شنت إسرائيل في 13 يونيو هجوما مفاجئا واسع النطاق أسفر عن مقتل عشرات كبار الضباط والعلماء النوويين الإيرانيين.

وأشار التحقيق إلى أن المتهم كان على تواصل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وتلقى تدريبا كعميل في "عواصم أوروبية عدة وفي الأراضي المحتلة"، فيما تم العثور على معدات تجسس واستخبارات متطورة في الفيلا التي كان يقيم بها عند توقيفه.

وخلال الحرب، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ثلاثة أوروبيين على الأقل، بينهم لينار مونتيرلوس (19 عاما)، دراج فرنسي ألماني أُفرج عنه لاحقا.

يذكر أن إيران أقرت في أكتوبر قانونا يشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، التي تعتبرها عدويها منذ أكثر من أربعة عقود.